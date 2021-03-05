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Культура

Московский режиссёр работает над постановкой спектакля для псковичей

Московский режиссёр Хуго Эрикссен работает в Пскове над постановкой спектакля «Смерть Тарелкина» по пьесе Сухово-Кобылина. Премьера пройдёт в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 23, 24 и 25 апреля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

Хуго Эрикссен – ученик режиссёра Римаса Туминаса, художественного руководителя театра имени Е. Вахтангова. В этом театре Эрикссен поставил «Шахматную новеллу» в спектакле «Стефан Цвейг. Новеллы» и спектакль «Войцек» по пьесе Георга Бюхнера.

Хуго Эрикссен ставил спектакли в театре «Практика» в Москве («Бетховен»), в Александринском театре в Санкт-Петербурге («Демагог»), в ярославском театре имени Федора Волкова («Долгое путешествие в ночь»). 

«Смерть Тарелкина» Сухово-Кобылина – комедия-шутка в трёх действиях. Чтобы избавиться от накопившихся долгов, чиновник средней руки Тарелкин решает имитировать собственную смерть, себе же присвоить имя и паспорт покойного соседа.

Сухово-Кобылин в пьесе продолжает сатирическую традицию Гоголя и Салтыкова-Щедрина, изобличая глупость, жадность и бюрократию, доходящие порой до абсурда.

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