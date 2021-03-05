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Экономика

Заявку на 1,2 млрд рублей подадут для развития сельских территорий в Псковской области

В Псковской области для заявки на развитие сельских территорий будет выделено 1,2 млрд рублей. Об этом рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству Псковской области Николай Романов, пишет «Псковская правда».

Романов отметил, что есть большая проблема в районах. По его словам, на участие в программе «Комплексное развитие сельских территорий» собирается заявка из пяти районов на 1,2 миллиарда рублей.

«Если всё получится – это будет большое подспорье для районов. А для этого нужны хорошие специалисты. Без первичной документации, которая готовится на местах, мы ничего не можем предъявить Министерству сельского хозяйства», - добавил спикер.

Такая поддержка, по словам Романова, может решить проблему оттока населения из сельской местности.

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