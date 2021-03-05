В администрации Псковской области прошло совещание с руководителями муниципалитетов

18:22, 05 марта 2021, ПАИ

Заместитель Губернатора Псковской области Василий Осипов в пятницу, 5 марта, провел очередное рабочее совещание с руководителями муниципалитетов.

Совещание затронуло несколько вопросов. Первой темой для обсуждения стала реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На сегодняшний день все объекты, на которых запланировано благоустройство в текущем году, размещены на торги, либо ожидают заключение контракта, за исключением одной общественной территории, расположенной в городе Пскове.

Заместитель Губернатора поручил незамедлительно организовать работу по объявлению аукциона на проведение строительно-монтажных работ. Представители Администрации Пскова заверили, что сегодня все необходимые мероприятия будут исполнены, а непосредственное проведение аукциона состоится не позднее 12 марта. Также вице-губернатор поручил до 11 марта обеспечить контрактацию по неразмещенному лимиту денежных средств, доведенных до муниципалитетов, на реализацию благоустройства своей территории.

В ряде муниципалитетов (Псков, Порховский, Островский, Куньинский, Опочецкий районы) уже начата работа по заполнению системы территориями, которые будут предложены для голосования.

Отдать свой голос за ту или иную территорию можно будет на сайте 60.gorodsreda.ru, также Администрацией области будет организована работа волонтерских штабов в муниципальных образованиях с целью помощи гражданам в ориентации на указанном сайте.

На совещании речь зашла и о подготовке к проведению в Псковской области онлайн-голосования граждан по выбору общественных территорий, планируемых.

к благоустройству в 2022 году. Оно запланировано в период с 26 апреля по 30 мая. Руководитель Центра управления регионом Анастасия Григорьева продемонстрировала представителям органов местного самоуправления обучающий видеоматериал по работе с платформой./

Подводя итоги, Василий Осипов поручил руководителям муниципалитетов организовать работу по заполнению базы данных системы МКА ЖКХ, а руководителю Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергею Грахову повторно довести до сведения муниципальных образований методику работы с указанной системой.

В завершении совещания заместитель губернатора представил руководителям муниципалитетов исполняющего обязанности генерального директора Регионального оператора — Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Сергея Шарлаева, который в свою очередь поднял вопрос о проблемах во взаимодействии Регионального оператора с органами местного самоуправления.

В результате обсуждения сторонами достигнута договоренность о взаимном сотрудничестве и сосредоточении действий на соблюдении законных интересов граждан при проведении капитального ремонта.