Метель прогнозируют в Псковской области 7 марта
Порывистый ветер и метель обещают псковичам в воскресенье метеорологи. Об этом сегодня сообщает Псковский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
По прогнозу, завтра ожидается облачная погода с порывистым ветром западных направлений.
В Пскове температура опустится до -5…-7 градусов ночью, до -1…-3 градусов – днём.
В области температура воздуха будет равна -3…-8 градусам ночью и 0…-5 градусам – днём.
Ранее ПАИ рассказывало о прогнозе погоды в Пскове и области на 6 марта.