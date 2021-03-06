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Общество

Метель прогнозируют в Псковской области 7 марта

Фото: ПАИ.

Порывистый ветер и метель обещают псковичам в воскресенье метеорологи. Об этом сегодня сообщает Псковский ЦГМС –  филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По прогнозу, завтра ожидается облачная погода с порывистым ветром западных направлений.

В Пскове температура опустится до -5…-7 градусов ночью, до -1…-3 градусов – днём. 

В области температура воздуха будет равна -3…-8 градусам ночью и  0…-5 градусам – днём. 

Ранее ПАИ рассказывало о прогнозе погоды в Пскове и области на 6 марта.

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