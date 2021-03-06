Топливный сбор на рейсы по России повысит «Аэрофлот»

15:03, 06 марта 2021, ПАИ

Величина топливного сбора, который входит в стоимость билетов эконом-класса на рейсах внутри России, изменится уже 10 марта. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании «Аэрофлот».

В «Аэрофлоте» отметили, что топливный сбор является плавающим и выступает мерой по частичной компенсации затрат на горюче-смазочные материалы. Весной прошлого года его снизили более чем на 40%. Теперь перевозчик повысит сбор на 10%.

В пресс-службе заявили, что с мая 2020 по январь 2021 года средняя цена на топливо в структуре расходов авиакомпании на внутренних рейсах выросла на 40%.

«Топливный сбор на внутрироссийские рейсы «Аэрофлота» и рейсы дочерних авиакомпаний, выполняемые под кодом SU, с 10 марта 2021 года действительно будет увеличен. Для тарифов класса «Эконом» увеличение составит 150 руб. за сегмент», - рассказали в пресс-службе перевозчика.