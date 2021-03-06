0
15:12
Умер Валентин Курбатов
15:03
Топливный сбор на рейсы по России повысит «Аэрофлот»
14:44
ФОТОФАКТ: Мимоза и верба расцвели на улицах Пскова
13:59
О новом очаге коронавируса и числе умерших за последние сутки рассказал Михаил Ведерников
13:22
Метель прогнозируют в Псковской области 7 марта
12:48
Стал известен график работы нового пункта вакцинации от COVID-19 в Пскове
12:17
117 псковичей излечились от коронавируса за последние сутки
Еще новости
Общество

Топливный сбор на рейсы по России повысит «Аэрофлот»

Фото с сайта pixabay.com.

Величина топливного сбора, который входит в стоимость билетов эконом-класса на рейсах внутри России, изменится уже 10 марта. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании «Аэрофлот».

В «Аэрофлоте» отметили, что топливный сбор является плавающим и выступает мерой по частичной компенсации затрат на горюче-смазочные материалы. Весной прошлого года его снизили более чем на 40%. Теперь перевозчик  повысит сбор на 10%.

В пресс-службе заявили, что с мая 2020 по январь 2021 года средняя цена на топливо в структуре расходов авиакомпании на внутренних рейсах выросла на 40%.

«Топливный сбор на внутрироссийские рейсы «Аэрофлота» и рейсы дочерних авиакомпаний, выполняемые под кодом SU, с 10 марта 2021 года действительно будет увеличен. Для тарифов класса «Эконом» увеличение составит 150 руб. за сегмент», - рассказали в пресс-службе перевозчика.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Умер Валентин Курбатов
06 марта 2021
Умер Валентин Курбатов
Топливный сбор на рейсы по России повысит «Аэрофлот»
06 марта 2021
Топливный сбор на рейсы по России повысит «Аэрофлот»
ФОТОФАКТ: Мимоза и верба расцвели на улицах Пскова
06 марта 2021
ФОТОФАКТ: Мимоза и верба расцвели на улицах Пскова
О новом очаге коронавируса и числе умерших за последние сутки рассказал Михаил Ведерников
06 марта 2021
О новом очаге коронавируса и числе умерших за последние сутки рассказал Михаил Ведерников
Метель прогнозируют в Псковской области 7 марта
06 марта 2021
Метель прогнозируют в Псковской области 7 марта
Стал известен график работы нового пункта вакцинации от COVID-19 в Пскове
06 марта 2021
Стал известен график работы нового пункта вакцинации от COVID-19 в Пскове
117 псковичей излечились от коронавируса за последние сутки
06 марта 2021
117 псковичей излечились от коронавируса за последние сутки
Более 90 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Псковской области
06 марта 2021
Более 90 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Псковской области

Идет загрузка...