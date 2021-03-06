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Общество

ФОТОФАКТ: Мимоза и верба расцвели на улицах Пскова

Фото читателей ПАИ.

Весенние цветы и первые распустившиеся почки заметили сегодня в городе псковичи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили читатели.

Псковичка отправила в редакцию фотографию прилавка на одной из центральных улиц города. Девушка прокомментировала свой снимок: «В преддверии женского дня в городе повеяло весной!».

Ещё одно письмо с фото первых примет весны прислали сегодня в ПАИ.

Фото читателей ПАИ.

«Верба выкатила котиков!», - улыбается читатель и вспоминает весёлую картинку, на которой вместо пушистых соцветий кустарника изображены котята. 

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