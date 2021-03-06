ФОТОФАКТ: Мимоза и верба расцвели на улицах Пскова
Весенние цветы и первые распустившиеся почки заметили сегодня в городе псковичи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили читатели.
Псковичка отправила в редакцию фотографию прилавка на одной из центральных улиц города. Девушка прокомментировала свой снимок: «В преддверии женского дня в городе повеяло весной!».
Ещё одно письмо с фото первых примет весны прислали сегодня в ПАИ.
«Верба выкатила котиков!», - улыбается читатель и вспоминает весёлую картинку, на которой вместо пушистых соцветий кустарника изображены котята.