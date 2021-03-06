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Общество

Андрей Турчак выразил соболезнования родным и близким Валентина Курбатова

Андрей Турчак назвал смерть Валентина Курбатова огромной утратой для всего писательского мира. Фото Единая Россия

Секретарь генсовета партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак выразил соболезнования родным и близким Валентина Курбатова.

«На 82-ом году жизни умер Валентин Курбатов – наш выдающийся писатель и литературный критик, чье творчество отмечено множеством наград и премий.  Это огромная утрата для писательского мира, для всего нашего общества. И, конечно же, для Псковской области, с которой была неразрывно связана жизнь Валентина Яковлевича. 

Мы навсегда запомним его мудрым, энергичным человеком, который любил свою страну и ее культуру, искренне стремился сделать окружающий мир лучше.

Приношу свои искренние соболезнования родным и близким Валентина Курбатова. Светлая память» - сказал сенатор.

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