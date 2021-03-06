Андрей Турчак выразил соболезнования родным и близким Валентина Курбатова

18:58, 06 марта 2021, ПАИ

Секретарь генсовета партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак выразил соболезнования родным и близким Валентина Курбатова.

«На 82-ом году жизни умер Валентин Курбатов – наш выдающийся писатель и литературный критик, чье творчество отмечено множеством наград и премий. Это огромная утрата для писательского мира, для всего нашего общества. И, конечно же, для Псковской области, с которой была неразрывно связана жизнь Валентина Яковлевича.

Мы навсегда запомним его мудрым, энергичным человеком, который любил свою страну и ее культуру, искренне стремился сделать окружающий мир лучше.

Приношу свои искренние соболезнования родным и близким Валентина Курбатова. Светлая память» - сказал сенатор.