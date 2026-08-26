Митрополит Матфей: Взаимодействие церкви и системы образования региона стало живой реальностью

20:27, 26 августа 2026, ПАИ

Взаимодействие церкви и системы образования перестало быть «лишь благим пожеланием», а стало «живой реальностью, приносящей добрые плоды». Три примера плодотворного сотрудничества назвал митрополит Псковский и Порховский Матфей в ходе пленарного заседания на августовском областном педагогическом совещании, которое прошло сегодня, 26 августа, в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.

В своём выступлении архиерей выделил три ключевых проекта, реализуемых в Псковской области. Первым из них стала программа повышения квалификации на базе Псковского государственного университета.

«На базе ПсковГУ разработана уникальная программа повышения квалификации, по которой подготовлено более ста дипломированных специалистов для преподавания основ православной культуры. Важно отметить, что данная программа может быть полезной педагогам любого профиля, поскольку позволяет получить системное, целостное представление о православном мире. Это позволит доходчиво говорить с детьми о добре, о правде, о том, что послужит ориентиром для учащихся на всю жизнь. Мы особенно рады, что Псковская земля стала первой в этом благом начинании», – отметил он.

Второй пример тесного взаимодействия – опыт 28‑й гимназии, где углублённое изучение православных дисциплин органично вписано в общеобразовательный процесс.

«Мы имеем уникальный опыт, когда муниципальная школа становится местом углублённого изучения православных дисциплин в органическом единстве с общеобразовательным процессом. Благодаря новой программе «Лестница» в рамках урока стал возможен разговор о Слове Божьем, об истории церкви, о красоте и богатстве церковного искусства, о древних храмах и монастырях Псковской земли, о святых героях», – отметил митрополит.

Третьим важным направлением митрополит Матфей назвал проект «Духовное краеведение», реализуемый при поддержке руководства региона: «Хочется выразить благодарность руководителю региона Михаилу Ведерникову за многолетнюю финансовую поддержку совместного проекта «Духовное краеведение», в рамках которого учащиеся четвёртых классов школ города и районов, выбравшие модуль «Основы православной культуры», совершают паломнические поездки в древние обители нашей епархии. Только за прошлый учебный год около пяти тысяч юных паломников посетили псковские святыни».



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов







Завершая выступление, митрополит обратился к педагогам с напутствием, после чего вручил награды работникам сферы образования за усердные труды и значительный вклад в духовно‑нравственное воспитание подрастающего поколения.

Архиерейской грамотой Псковской епархии Русской православной церкви отмечены учитель начальных классов лицея экономики и основ предпринимательства № 10 Наталья Баскаль, учитель русского языка, литературы и основ православной культуры средней общеобразовательной школы № 16 имени Героя России Алексея Воробьёва Надежда Колыванова, педагог‑организатор гимназии № 29 Оксана Михайлова, заместитель директора по воспитательной работе школы № 11 Елена Платонова.

Отметим, августовские педагогические совещания в Псковской области – ежегодная традиция. В ходе пленарного заседания с видеообращением к участникам обратился министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Поздравительный адрес педагогам направил полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя. К присутствующим также обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.