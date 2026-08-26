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Общество

В Пскове прошёл традиционный крестный ход вокруг города

Традиционный ежемесячный крестный ход прошёл вокруг Пскова, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Фото: Матвей Елисеев

В августе крестным ходом вокруг Пскова прошли прихожане псковского храма Воскресения Христова со Стадища. Крестный ход начался с молебна, который совершил настоятель храма иерей Геннадий Быков.

Часть пути вокруг города крестоходцы проделали пешком, а часть – на автобусе. Во время поездки и крестного хода верующие читали молитвы.

Ранее сообщалось, что молебен к началу учебного года совершат в Великих Луках.

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