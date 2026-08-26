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Михаил Ведерников – об итогах полуфинала «Большой перемены»: Пусть идеи молодёжи обязательно получат продолжение

В Печорах завершился полуфинал флагманского проекта «Движения первых» – Всероссийского конкурса «Большая перемена», который проводится в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети». Регион на конкурсе представили 23 участника, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

На протяжении трёх дней Печоры принимали 220 школьников и студентов из девяти регионов страны. Программа была насыщенной: ребята проходили конкурсные испытания, решали сложные практические задачи и защищали свои идеи.

На закрытии церемонии к ребятам обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников: «Вы работали в командах, решали конкурсные задачи. Защищали свои идеи, знакомились друг с другом и учились находить решения вместе. Особенно важно, что многие ваши проекты предлагают реальные решения, то, что будет полезно для вашей школы, города, региона, для нашей страны. Надеюсь, идеи, которые появились здесь, обязательно получат продолжение».

Чтобы гостей ближе познакомить с регионом, подготовлена экскурсионная программа.

«Надеюсь, у ребят останутся самые добрые впечатления от посещения нашего региона и они вернутся сюда вновь», – добавил губернатор, поблагодарив председателя правления «Движения первых» Артура Орлова и его команду за оказанное доверие.

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Михаил Ведерников – об итогах полуфинала «Большой перемены»: Пусть идеи молодёжи обязательно получат продолжение

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