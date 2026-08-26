Опоры путепровода Северного обхода возводят в Пскове

19:22, 26 августа 2026, ПАИ

В Пскове продолжается строительство Северного обхода. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас ведётся возведение опор путепровода, который пересечёт автомобильную дорогу А‑212 Псков – Изборск и станет частью транспортной развязки, связывающей Северный обход с трассой. Об этом ПАИ сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

На объекте уже открыт проезд по временному объезду. Строители полностью возвели первую опору и установили железобетонные стойки третьей. На отгороженном участке федеральной трассы идёт устройство свайного основания под промежуточную опору путепровода. Также планомерно доставляют балки пролётного строения.

Следующий этап начнётся после готовности трёх опор – тогда специалисты приступят к монтажу балок. В ведомстве подчёркивают ответственный подход подрядчиков: ключевой приоритет – качество итогового результата.

Ранее сообщалось, что новый путепровод через Великую в Пскове строят по технологии Крымского моста.