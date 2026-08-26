Реконструкция очистных сооружений в Дедовичском районе достигла почти 50 % готовности

19:48, 26 августа 2026, ПАИ

В деревне Вязье Дедовичского района продолжается реконструкция очистных сооружений. Текущий процент готовности объекта составляет 49,86 %. Работы ведутся в плановом режиме. Об этом ПАИ сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» с привлечением средств федерального бюджета. Подготовительные и демонтажные работы стартовали 31 марта 2026 года.

К настоящему моменту в объекте выполнен ряд ключевых мероприятий: установлено частичное ограждение территории, демонтировано старое здание очистных сооружений, проложены две ветки напорного коллектора канализации от насосной станции до очистных сооружений, установлены контрольные геодезические отметки.

Сейчас на площадке ведутся активные работы: специалисты армируют каркасы фундаментной плиты под пять модулей очистных сооружений и разрабатывают котлован для канализационной насосной станции.

Ранее сообщалось, что опоры путепровода Северного обхода возводят в Пскове.