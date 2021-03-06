Росприроднадзор оштрафовал муниципальное предприятие «Пыталовские теплосети» за загрязнение реки Утроя

19:53, 06 марта 2021, ПАИ

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора привлекло к административной ответственности МП «Пыталовские теплосети» в Псковской области по факту нарушения правил водопользования в части сброса сточных вод с превышением концентраций загрязняющих веществ в реку Утроя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Поводом для принятия мер административного воздействия послужило обращение граждан на загрязнение реки.



При выезде на место государственные инспекторы установили, что в г. Пыталово после очистных сооружений, находящихся на балансе МП «Пыталовские теплосети», осуществляется сброс сточных вод в ручей без названия, впадающий в реку Утроя. В момент осмотра государственный инспектор зафиксировал мутность сточных вод, а также наличие запаха канализации.



В рамках административного расследования по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ, результаты лабораторного исследования проб, отобранных на выпуске сточных вод предприятия, а также в месте впадения стоков в ручей и в реке Утроя, показали превышение загрязняющих веществ по ряду показателей, среди которых БПК5, аммоний-ион, АПАВ, нефтепродукты, фосфаты. В настоящий момент ведется расчет размера вреда, причиненного реке в результате сброса недостаточно очищенных сточных вод.

Предприятию назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей. Также в адрес предприятия внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, которое находится на контроле управления.