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Общество

В галерее «ЦЕХ» открылась выставка «Демонология нашего района»

Выставка Ирины Москвиной «Демонология нашего района»

Сегодня в рамках «Данилов фест» состоялось торжественное открытие выставки Ирины Москвиной «Демонология нашего района». Выставка открылась минутой молчания в память о скончавшемся накануне известном литературном критике Валентине Курбатове. На открытии выставки присутствовала и сама автор, с удовольствием отвечая на вопросы о своём творчестве. О том как прошла церемония открытия в нашем фоторепортаже.


 

  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Открылась выставка "Демонология нашего района"
    Фото: Арсений Тимашов

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