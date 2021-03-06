В галерее «ЦЕХ» открылась выставка «Демонология нашего района»
Сегодня в рамках «Данилов фест» состоялось торжественное открытие выставки Ирины Москвиной «Демонология нашего района». Выставка открылась минутой молчания в память о скончавшемся накануне известном литературном критике Валентине Курбатове. На открытии выставки присутствовала и сама автор, с удовольствием отвечая на вопросы о своём творчестве. О том как прошла церемония открытия в нашем фоторепортаже.
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Фото: Арсений Тимашов
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Фото: Арсений Тимашов
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Фото: Арсений Тимашов
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Фото: Арсений Тимашов
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Фото: Арсений Тимашов
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Фото: Арсений Тимашов
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Фото: Арсений Тимашов
-
Фото: Арсений Тимашов
-
Фото: Арсений Тимашов
-
Фото: Арсений Тимашов
-
Фото: Арсений Тимашов
-
Фото: Арсений Тимашов
-
Фото: Арсений Тимашов
-
Фото: Арсений Тимашов
-
Фото: Арсений Тимашов
-
Фото: Арсений Тимашов
-
Фото: Арсений Тимашов
-
Фото: Арсений Тимашов
-
Фото: Арсений Тимашов
-
Фото: Арсений Тимашов
-
Фото: Арсений Тимашов
-
Фото: Арсений Тимашов
-
Фото: Арсений Тимашов
-
Фото: Арсений Тимашов
-
Фото: Арсений Тимашов
-
Фото: Арсений Тимашов
-
Фото: Арсений Тимашов
-
Фото: Арсений Тимашов
-
Фото: Арсений Тимашов
-
Фото: Арсений Тимашов
-
Фото: Арсений Тимашов
-
Фото: Арсений Тимашов
-
Фото: Арсений Тимашов
-
Фото: Арсений Тимашов
-
Фото: Арсений Тимашов
-
Фото: Арсений Тимашов
-
Фото: Арсений Тимашов
-
Фото: Арсений Тимашов
-
Фото: Арсений Тимашов
-
Фото: Арсений Тимашов
-
Фото: Арсений Тимашов