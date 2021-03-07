Многодетные псковичи имеют право на бесплатный земельный участок

20:25, 07 марта 2021, ПАИ

О том, кто имеет право на получение бесплатного земельного участка, сообщает газета «Восход». В редакцию издания обратился многодетный отец, житель Локнянского района с вопросом о своих правах на земельный надел.

«В соответствии с Законом о мерах социальной поддержки многодетных семей данная категория семей имеет право на получение бесплатно земельного участка. На территории Псковской области порядок постановки граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление им земельных участков в собственность бесплатно установлен Законом Псковской области от 11.05.2017 №1774-ОЗ «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность бесплатно на территории Псковской области», - ответил Юрий Чеботарев, прокурор Локнянского района.

