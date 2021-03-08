В Великолукском районе четыре автомобиля съехали в кювет на одном и том же месте в двух ДТП

13:40, 08 марта 2021, ПАИ

В Великолукском районе четыре автомобиля съехали в кювет на одном и том же месте в двух ДТП, передаёт корреспондент районной газеты «Наш путь».

Первое ДТП произошло 8 марта в 8:39 на трассе М-9 «Балтия» в Великолукском районе, на так называемом Усвятском перекрёстке. В кювет съехали два автомобиля. По предварительным данным, в ДТП пострадали три человека.

Второе ДТП произошло там же спустя три часа. В кювет съехали автомобили ВАЗ-2111 и Nissan Teana. Водителя ВАЗа госпитализировали в Великолукскую межрайонную больницу.