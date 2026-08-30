Телефонные мошенники выманили более миллиона рублей у жителей Псковской области

12:28, 30 августа 2026, ПАИ

Более миллиона рублей выманили телефонные мошенники у нескольких жителей Псковской области, в том числе из Великих Лук. Злоумышленники представлялись менеджерами по инвестициям и предлагали предоставить дополнительный заработок на биржевой платформе в Сети, а также провели сделки купли-продажи на сайтах и убедили жертву перевести сбережения на «безопасные счета», сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по региону.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего. Полиция в этой связи рекомендует не доверять неизвестным «доброжелателям» и критически относиться ко всей информации.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана с публикациями школьников.