Шесть беспилотников нейтрализовали в небе над Псковской областью за сутки

11:56, 30 августа 2026, ПАИ

Шесть БПЛА противника нейтрализовали в небе над Псковской областью за сутки. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в своём канале в мессенджере МАХ.

Михаил Ведерников призвал жителей региона быть внимательными и осторожными при звуках полёта или падения БПЛА, а также при шуме работы ПВО. Важно не подходить к окнам, не выходить на улицу и не приближаться к обломкам.

«При наблюдении полёта или падения БПЛА незамедлительно максимально подробную информацию сообщайте по телефону 112 или 8(8112) 72-52-00. Берегите себя. Всем хорошего дня», – заключил губернатор.