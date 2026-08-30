Кроссовер Chery Tiggo вылетел в кювет и сгорел в Псковском районе
Автомобиль Chery Tiggo съехал в кювет и загорелся на конечной остановке автобуса в деревне Большая Гоголёвка в Псковском районе. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.
Автомобиль выгорел полностью. Водитель не пострадал. По словам очевидцев, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в ДТП в Новосокольническом районе: автомобили Ford Galaxy и Mazda столкнулись на трассе М-9 возле поворота к деревне Маево.