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Общество

Умер псковский журналист Юрий Моисеенко

После тяжёлой и продолжительной болезни умер известный псковский журналист Юрий Моисеенко, сообщил Псковскому агентству информации его коллега, главный редактор газеты «КурьерЪ. Псков – Великие Луки» Олег Константинов.

«Отпевание должно состояться в церкви Косьмы и Дамиана с Примостья 10 марта. Время пока ещё уточняется», – сказал Олег Константинов.

Юрий Моисеенко родился в 1954 году в городе Порт-Артуре (Китай) в семье военнослужащего. В 1984 году окончил Ленинградский государственный университет. В профессиональной журналистике с 1977 года, работал в псковских и федеральных СМИ, является автором нескольких книг.

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