Публикуем видео с места ДТП в Великолукском районе, где два автомобиля съехали в кювет

16:07, 08 марта 2021, ПАИ

Публикуем видео с места ДТП в Великолукском районе, где водителя госпитализировали после съезда двух машин в кювет.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















ДТП произошло 8 марта около 11:55 на 463-м километре трассы М-9 в Великолукском районе. В кювет съехали автомобили ВАЗ-2111 и Nissan Teana. Водителя ВАЗа госпитализировали в Великолукскую межрайонную больницу.

Отметим, что на этом же месте тремя часами ранее произошло ещё одно ДТП, в котором два автомобиля съехали в кювет.