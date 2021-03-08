0
19:52
Псковичи спасли щенка, запертого в автомобиле без воды и еды
16:30
Автомобиль съехал в кювет в Печорском районе
16:07
Публикуем видео с места ДТП в Великолукском районе, где два автомобиля съехали в кювет
13:40
В Великолукском районе четыре автомобиля съехали в кювет на одном и том же месте в двух ДТП
13:17
Водителя госпитализировали после съезда двух машин в кювет в Великолукском районе
22:33
Четыре автомобиля столкнулись на дороге Псков – Любятово
18:03
Публикуем фоторепортаж с места ДТП в Новосокольническом районе
Еще новости
Происшествия

Публикуем видео с места ДТП в Великолукском районе, где два автомобиля съехали в кювет

Публикуем видео с места ДТП в Великолукском районе, где водителя госпитализировали после съезда двух машин в кювет.

  • Водителя госпитализировали после съезда двух машин в кювет в Великолукском районе
    Фото: ПАИ
  • Водителя госпитализировали после съезда двух машин в кювет в Великолукском районе
    Фото: ПАИ
  • Водителя госпитализировали после съезда двух машин в кювет в Великолукском районе
    Фото: ПАИ
  • Водителя госпитализировали после съезда двух машин в кювет в Великолукском районе
    Фото: ПАИ
  • Водителя госпитализировали после съезда двух машин в кювет в Великолукском районе
    Фото: ПАИ
  • Водителя госпитализировали после съезда двух машин в кювет в Великолукском районе
    Фото: ПАИ
  • Водителя госпитализировали после съезда двух машин в кювет в Великолукском районе
    Фото: ПАИ
  • Водителя госпитализировали после съезда двух машин в кювет в Великолукском районе
    Фото: ПАИ
  • Водителя госпитализировали после съезда двух машин в кювет в Великолукском районе
    Фото: ПАИ

ДТП произошло 8 марта около 11:55 на 463-м километре трассы М-9 в Великолукском районе. В кювет съехали автомобили ВАЗ-2111 и Nissan Teana. Водителя ВАЗа госпитализировали в Великолукскую межрайонную больницу.

Отметим, что на этом же месте тремя часами ранее произошло ещё одно ДТП, в котором два автомобиля съехали в кювет. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Псковичи спасли щенка, запертого в автомобиле без воды и еды
08 марта 2021
Псковичи спасли щенка, запертого в автомобиле без воды и еды
Автомобиль съехал в кювет в Печорском районе
08 марта 2021
Автомобиль съехал в кювет в Печорском районе
Публикуем видео с места ДТП в Великолукском районе, где два автомобиля съехали в кювет
08 марта 2021
Публикуем видео с места ДТП в Великолукском районе, где два автомобиля съехали в кювет
В Великолукском районе четыре автомобиля съехали в кювет на одном и том же месте в двух ДТП
08 марта 2021
В Великолукском районе четыре автомобиля съехали в кювет на одном и том же месте в двух ДТП
Водителя госпитализировали после съезда двух машин в кювет в Великолукском районе
08 марта 2021
Водителя госпитализировали после съезда двух машин в кювет в Великолукском районе
Четыре автомобиля столкнулись на дороге Псков – Любятово
07 марта 2021
Четыре автомобиля столкнулись на дороге Псков – Любятово
Публикуем фоторепортаж с места ДТП в Новосокольническом районе
07 марта 2021
Публикуем фоторепортаж с места ДТП в Новосокольническом районе
Автомобиль врезался в столб в Новосокольническом районе
07 марта 2021
Автомобиль врезался в столб в Новосокольническом районе

Идет загрузка...