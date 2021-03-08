В 14 районах Псковской области волонтёры «Команды 2018» дарили женщинам цветы

19:06, 08 марта 2021, ПАИ

8 марта в 14 районах Псковской области при поддержке губернатора Михаила Ведерникова проходит уличная акция в честь Международного женского дня. Волонтёры муниципальных проектных офисов «Команда 2018» дарят жительницам своих городов букеты тюльпанов.

К праздничной акции присоединились Великие Луки. С самого утра на лицах великолучанок сияли искренние улыбки от таких неожиданных подарков. Представительниц прекрасного пола поздравил и одарил цветами волонтёр «Команды 2018» Артём Баринов.



«Чаще улыбайтесь и радуйте своих мужчин», - пожелал жительницам города молодой активист.

«Получать цветы на улице - это очень приятно и неожиданно. Спасибо большое!» - звучало в ответ от великолучанок.



Отметим, что в каждом районе были розданы от 80 до 100 букетов. Акция согласована с Роспотребнадзором и проходит на свежем воздухе, при соблюдении мер безопасности.



А так поздравляли в Дно:

Женщины и девушки Новоржева были приятно удивлены таким вниманием:

А эти ребята поздравляли в Невеле:

Ранее акция проходила только в областном центре, где Михаил Ведерников вместе с сыном лично поздравляли псковичек с праздником. В этом году по инициативе Губернатора она перешла в районы, где работают специалисты «Команды 2018».