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Общество

В 14 районах Псковской области волонтёры «Команды 2018» дарили женщинам цветы

Цветы дарили в Великих Луках. Фото газеты Великолукская правда

8 марта в 14 районах Псковской области при поддержке губернатора Михаила Ведерникова проходит уличная акция в честь Международного женского дня. Волонтёры муниципальных проектных офисов «Команда 2018» дарят жительницам своих городов букеты тюльпанов. 

К праздничной акции присоединились Великие Луки. С самого утра на лицах великолучанок сияли искренние улыбки от таких неожиданных подарков. Представительниц прекрасного пола поздравил и одарил цветами волонтёр «Команды 2018» Артём Баринов.

«Чаще улыбайтесь и радуйте своих мужчин», - пожелал жительницам города молодой активист.

«Получать цветы на улице - это очень приятно и неожиданно. Спасибо большое!» - звучало в ответ от великолучанок.

Отметим, что в каждом районе были розданы от 80 до 100 букетов. Акция согласована с Роспотребнадзором и проходит на свежем воздухе, при соблюдении мер безопасности.

А так поздравляли в Дно:

Праздник в разгаре! Фото газета Дновец

Женщины и девушки Новоржева были приятно удивлены таким вниманием:

В Новоржеве тоже радовали женщин тюльпанами. Фото газеты Земля новоржевская

А эти ребята поздравляли в Невеле:

В Невеле так же прошла акция. Фото Невельский вестник

Ранее акция проходила только в областном центре, где Михаил Ведерников вместе с сыном лично поздравляли псковичек с праздником. В этом году по инициативе Губернатора она перешла в районы, где работают специалисты «Команды 2018».

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