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Общество

Лошадьми поздравили башкирских женщин с 8 Марта

Живая надпись поздравления. Фото скрин видео

В Башкирии фермеры села Улу-Теляк в Иглинском районе решили устроить необычный флешмоб в честь Международного женского дня. Об этом пишет сайт Рен ТВ. Они выстроили лошадей в форме надписи «8 Марта».

На кадрах, которые распространились в социальных сетях, животные по команде забегают в заранее подготовленные траншеи, проделанные трактором. 

Отмечается, что длина надписи составила порядка ста метров. В праздничном флешмобе приняло участие около тысячи лошадей хозяйства.

Руководитель фермерского хозяйства Хасан Идиятуллин заявил, что в подобных акциях его лошади участвуют уже не в первый раз. Такую же надпись в Улу-Теляке подготовили к празднованию Дня защитника Отечества, выложив тогда надпись «23 Февраля», пишет издание NewsBash.

 

 

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