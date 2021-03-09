Лошадьми поздравили башкирских женщин с 8 Марта

23:20, 08 марта 2021, ПАИ

В Башкирии фермеры села Улу-Теляк в Иглинском районе решили устроить необычный флешмоб в честь Международного женского дня. Об этом пишет сайт Рен ТВ. Они выстроили лошадей в форме надписи «8 Марта».

На кадрах, которые распространились в социальных сетях, животные по команде забегают в заранее подготовленные траншеи, проделанные трактором.

Отмечается, что длина надписи составила порядка ста метров. В праздничном флешмобе приняло участие около тысячи лошадей хозяйства.

Руководитель фермерского хозяйства Хасан Идиятуллин заявил, что в подобных акциях его лошади участвуют уже не в первый раз. Такую же надпись в Улу-Теляке подготовили к празднованию Дня защитника Отечества, выложив тогда надпись «23 Февраля», пишет издание NewsBash.