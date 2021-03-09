После ареста автомобиля гдович оплатил налоговые долги

10:02, 09 марта 2021, ПАИ

В Гдовском районе местный житель расплатился по налоговым долгам только после ареста автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Мужчина задолжал 287 тысяч рублей по налоговым платежам. Выяснилось, что у должника имеется в собственности автомобиль. Приставы вынесли запрет на регистрационные действия с ним.

Гражданину объяснили, что снятие запрета возможно только после полного погашения задолженности по исполнительному производству. После этого гдович оплатил весь долг.

«Запрет с автотранспорта гражданина снят. Исполнительное производство подлежит окончанию фактическим исполнением», - отметили в ведомстве.