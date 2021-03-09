Шесть пьяных водителей задержали в Псковской области в праздники

11:42, 09 марта 2021, ПАИ

В Псковской области в праздники задержали шесть пьяных водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В Пскове 6 марта у дома на Рижском проспекте остановили автомобиль Vortex, за рулём которого находился нетрезвый 49-летний местный житель.

В деревне Борки Великолукского района вечером того же дня на улице Центральной задержали 37-летнего пьяного мужчину, который сел за руль автомобиля Lada Granta.

7 марта в Пушкиногорском районе по дороге Новгородка – Пушкинские Горы на легковушке ВАЗ-2106 следовал 44-летний местный житель в нетрезвом виде.

В Острове на улице Освобождения 7 марта полицейские выявили нетрезвого 34-летнего великолучанина, управлявшего автомобилем Ford.

В Великих Луках 8 марта вечером на проспекте Гагарина была остановлена иномарка Opel, за рулём которой находился 48-летний нетрезвый житель Великолукского района.

Ночью 9 марта в Порхове полицейские остановили на проспекте Ленина автомобиль Peugeot, которым управлял пьяный 32-летний мужчина.