Псковский суд обязал виновника ДТП возместить непокрытый страховкой ущерб

13:23, 26 августа 2026, ПАИ

Суд обязал виновника ДТП возместить ущерб, превышающий размер страховой выплаты, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В августе 2025 года произошло ДТП с участием автомобилей истца и ответчика. Виновник происшествия выехал на запрещающий сигнал светофора.

Стоимость ремонта автомобиля истца составила более 477 тысяч рублей. При этом разница между фактическим размером ущерба и полученным страховым возмещением составила 277 900 рублей, поэтому истец просила суд взыскать с ответчика материальный ущерб в указанном размере, а также судебные расходы.

Суд установил, что механические повреждения транспортному средству истца причинены из-за действий виновника ДТП, и полностью удовлетворил иск.

Ранее суд обязал завод в Великих Луках выплатить компенсацию за ДТП.