Корсет, парфюм и палантины: мужчина пытался провезти через псковскую границу люксовые вещи почти на миллион

14:45, 26 августа 2026, ПАИ

60-летнего мужчину, ехавшего из Кипра в Россию, остановили в пункте пропуска Шумилкино, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской таможни.

В багаже у мужчины таможенники обнаружили одежду британского люксового бренда и дорогостоящую американскую парфюмерию.

По словам россиянина, он везёт в Санкт-Петербург вещи своей подруги – женское нижнее бельё, палантины, купальники, туфли, туалетную воду, кепки, корсет, юбку, платья и пижамы. При этом все предметы гардероба уже носились, пояснил он.

Однако экспертиза установила, что у товаров нет следов использования, а их стоимость составляет 925 тысяч рублей.

«Ввоз на территорию ЕАЭС товаров, стоимость которых превышает 500 евро, допускается только при условии их обязательного декларирования с уплатой таможенных платежей», – пояснил исполняющий обязанности начальника таможенного поста МАПП Шумилкино Роман Сушинский.

По факту недекларирования возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от половины до двукратного размера стоимости товара, а также возможную конфискацию вещей.

Ранее сообщалось, что псковский суд избрал меру пресечения участнику ОПГ по делу о контрабанде табака из Беларуси.