В Пскове велосипедиста госпитализировали после наезда автомобиля
Водитель автомобиля совершил наезд на велосипедиста 2013 года рождения у дома № 53 на улице Максима Горького в Пскове. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.
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Фото: канал «Псковская сводка» в МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в МАХ
Мальчика госпитализировали в медучреждение. На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Отметим, что также ДТП с участием велосипедиста произошло на 23-м километре трассы Лудони – Павы – Боровичи в Порховском районе.
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