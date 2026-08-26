В Пскове велосипедиста госпитализировали после наезда автомобиля

14:22, 26 августа 2026, ПАИ

Водитель автомобиля совершил наезд на велосипедиста 2013 года рождения у дома № 53 на улице Максима Горького в Пскове. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.



Фото: канал «Псковская сводка» в МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в МАХ









Мальчика госпитализировали в медучреждение. На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Отметим, что также ДТП с участием велосипедиста произошло на 23-м километре трассы Лудони – Павы – Боровичи в Порховском районе.