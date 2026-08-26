Невельчанин обокрал чужую дачу и попытался угнать экскаватор

12:32, 26 августа 2026, ПАИ

Кражу имущества из дачного дома и попытку угона раскрыли невельские полицейские, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 20 августа из дачного дома в деревне Шульги Невельского района неизвестный украл мужскую одежду, электродрель и другое имущество.

А 22 августа на ремонтируемом участке дороги тоже на территории района неизвестный разбил стекло, попытался угнать стоявший здесь колесный экскаватор. Однако попытка угона не удалась: тяжелая техника застряла в кювете, отметили в ведомстве.

Сотрудники МО МВД России «Невельский» провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и выяснили, что оба преступления совершил один человек. Им оказался безработный, ранее судимый 36-летний мужчина.

Возбуждены уголовные дела. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведётся расследование.

Ранее попытку угона автомобиля пресекли полицейские в Опочецком районе.