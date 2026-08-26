Псковичка пыталась пронести в суд перцовый баллончик

12:46, 26 августа 2026, ПАИ

Псковские приставы пресекли попытку пронести перцовый баллончик в суд, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по региону.

Псковичка пришла в здание мирового суда, чтобы подать документы. Её ознакомили с правилами поведения в суде и перечнем предметов, которые запрещено проносить с собой. Судебный пристав также предупредил женщину о недопустимости проноса запрещённых предметов и уточнил, есть ли они у неё. Псковичка ответила, что ничего запрещённого у неё с собой нет.

Однако при осмотре личных вещей судебный пристав нашёл в сумке женщины средство самообороны, запрещённое к проносу в здание суда, – перцовый баллончик. Его у женщины изъяли.

Также в отношении псковички составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 17.3 КоАП РФ (неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила).

Ранее сообщалось, что полмиллиона рублей алиментов задолжал дочери сотрудник вуза в Пскове.