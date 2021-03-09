Жителя Великих Лук осудили за использование поддельных водительских прав

11:55, 09 марта 2021, ПАИ

За использование поддельных водительских прав осудили жителя Великих Лук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов.

С апреля по май 2018 года обвиняемый находился в Москве, где приобрел поддельное водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории В, В1, М.

В декабре того же года обвиняемого задержали за рулём BMW для проверки документов в Псковской области. Подсудимый предъявил должностному лицу заведомо поддельное водительское удостоверение в качестве подлинного документа.

По решению Великолукского городского сада он был признан виновным и получил 4 месяца ограничения свободы.