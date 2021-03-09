На два года в тюрьму отправился острович за избиение знакомого и кражу

12:48, 09 марта 2021, ПАИ

В Острове местного жители приговорили к двум годам тюрьмы за избиение собутыльника и кражу. Об этом пишет объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области в Telegram.

8 мая 2020 года гражданин, находясь у дома на улице Западной деревни Заньково Островского района, в ходе ссоры со знакомым ударил его по голове доской. 5 сентября того же года мужчина подошел к окну квартиры многоквартирного жилого дома на улице Загородной в Острове и через открытую форточку проник внутрь квартиры. Там он украл вещи на общую сумму 10 тысяч 500 рублей.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия), пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в жилище).

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.