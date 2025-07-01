Иск на 30 млн рублей выставила Минфину жительница Великих Лук

10:28, 01 июля 2025, ПАИ

Иск на 30 млн рублей выставила Минфину жительница Великих Лук, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области. Великолукский городской суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению великолучанки к Минфину РФ о взыскании компенсации морального вреда.

В обоснование иска указано, что в отношении истицы было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия), которое впоследствии было прекращено по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1, ч. 2.2 ст. 27 УПК РФ (в том числе непричастность подсудимого к совершению преступления); за истцом признано право на реабилитацию.

Великолучанка ссылалась на то, что испытала нравственные и физические страдания, связанные с незаконным обвинением в совершении преступления, длительный период времени в отношении нее была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а также она находилась в незаконном розыске, лишилась работы, не смогла построить карьеру в УФСИН России, получить пенсию, ухаживать за престарелой матерью; была лишена возможности свободно передвигаться, посещать родственников в других регионах страны; испытала негативное отношение к себе со стороны общества и коллег по работе. В ходе расследования и рассмотрения уголовного дела у нее ухудшилось состояние здоровья. Женщина просила взыскать в её пользу с ответчика компенсацию морального вреда в размере 30 млн рублей.

Представитель ответчика в письменных возражениях выразила несогласие с требованиями истца и попросила снизить размер компенсации морального вреда.

Представитель прокуратуры Псковской области указала, что доводы истца о том, что она была лишена права свободно передвигаться, полноценно заниматься вопросами своего здоровья в связи с проведением следственных действий являются несостоятельными, какими-либо доказательствами не подтверждены. Поэтому принято решение снизить размер компенсации до 700 тысяч рублей.

Разрешая спор, суд пришёл к выводу о наличии правовых оснований для взыскания с РФ в лице Министерства финансов в пользу великолучанки денежной компенсации морального вреда в размере 700 тысяч рублей.