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Общество

Карту социального туризма предложили разработать в России

Карту социального туризма для уязвимых категорий россиян предложила разработать глава министерства туризма Псковской области Марина Егорова. С такой инициативой она выступила на заседании подгруппы «Социальный туризм» комиссии Госсовета РФ по направлению «Туризм».

Фото: ПАИ

По мнению Марины Егоровой, стоит рассмотреть возможность запуска проекта карты социального туризма по аналогии с механизмом работы «Пушкинской карты», с помощью которой уязвимые категории граждан смогут оплачивать экскурсионные и туристические услуги.

«При этом считаю, что субсидирование должно быть предусмотрено не в рамках единой федеральной субсидии, которая предоставляется регионам в ограниченном размере и при этом предусматривает финансирование большого количества направлений», - уточнила министр, передаёт ТАСС.

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