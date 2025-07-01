Карту социального туризма предложили разработать в России

11:23, 01 июля 2025, ПАИ

Карту социального туризма для уязвимых категорий россиян предложила разработать глава министерства туризма Псковской области Марина Егорова. С такой инициативой она выступила на заседании подгруппы «Социальный туризм» комиссии Госсовета РФ по направлению «Туризм».

По мнению Марины Егоровой, стоит рассмотреть возможность запуска проекта карты социального туризма по аналогии с механизмом работы «Пушкинской карты», с помощью которой уязвимые категории граждан смогут оплачивать экскурсионные и туристические услуги.

«При этом считаю, что субсидирование должно быть предусмотрено не в рамках единой федеральной субсидии, которая предоставляется регионам в ограниченном размере и при этом предусматривает финансирование большого количества направлений», - уточнила министр, передаёт ТАСС.