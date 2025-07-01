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Общество

Более 270 млн рублей направлено на соцподдержку жителей Псковской области

270,7 млн рублей направлено на финансирование мер социальной поддержки в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в министерстве социальной защиты Псковской области.

Фото: ПАИ

Денежные средства пойдут на ежемесячную выплату на третьего ребёнка и последующих детей, ежемесячную компенсацию расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам, ежегодную компенсацию расходов на приобретение твердого топлива.

Также в указанную сумму входят средства на предоставление региональных мер социальной поддержки следующим категориям граждан: труженикам тыла, ветеранам труда Псковской области, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий, сельским специалистам, проживающим в сельской местности, многодетным семьям, на детей малообеспеченным семьям, опекаемым семья, женщинам в связи с рождением первого ребенка, а также для выдачи субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан, уведомили в министерстве.

С графиком выплаты детских пособий и пенсий в июле жители Псковской области могут ознакомиться здесь.

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