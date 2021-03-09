Акция «Детям безопасную железную дорогу» проходит на территории Октябрьской магистрали

12:58, 09 марта 2021, ПАИ

С 9 по 19 марта на Октябрьской железной дороге пройдёт декадник по предупреждению непроизводственного травматизма под названием «Детям безопасную железную дорогу». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

В преддверии школьных каникул железнодорожники усилят традиционную работу, направленную на воспитание культуры безопасности у несовершеннолетних. На вокзалах во время акций пассажирам раздадут листовки, напоминающие о правилах поведения на объектах транспортной инфраструктуры, будет увеличено количество аудиосообщений о необходимости соблюдения данных правил.

На территории Октябрьской магистрали пройдут совместные с МВД рейды по пресечению перехода железнодорожных путей в неустановленных местах. Сотрудники ОЖД и представители правоохранительных органов разъяснят нарушителям необходимость соблюдения правил безопасности и расскажут о негативных последствиях пренебрежения ими.