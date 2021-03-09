Семья Алексеевых из Пскова больше всех наловила рыбы на соревнованиях в Печорском районе

13:31, 09 марта 2021, ПАИ

Потихоньку возвращаются в прежнюю колею спортивно-массовые рыболовные мероприятия. В субботу, 6 марта, в Печорском районе на льду Псковского озера в Аноховой Губе прошёл фестиваль, на который собрались семейные команды. Подобные состязания стали традиционными и проводятся в Псковской области уже не первый год. К сожалению, в прошлом году так полюбившийся псковичам фестиваль по известным причинам не проводился. Годовой перерыв и непростая обстановка с коронавирусной инфекцией оказали негативное влияние на массовость мероприятия, но тем не менее выйти на лёд Псковского озера изъявили желание сорок человек в составе одиннадцати команд.



Фото: Дмитрий Степанов



Фото: Дмитрий Степанов



Фото: Дмитрий Степанов



Фото: Дмитрий Степанов



Фото: Дмитрий Степанов



Фото: Дмитрий Степанов



Фото: Дмитрий Степанов



Фото: Дмитрий Степанов



Фото: Дмитрий Степанов



Фото: Дмитрий Степанов



Фото: Дмитрий Степанов



Фото: Дмитрий Степанов



Фото: Дмитрий Степанов



Фото: Дмитрий Степанов



Фото: Дмитрий Степанов



Фото: Дмитрий Степанов



Фото: Дмитрий Степанов



Фото: Дмитрий Степанов



Фото: Дмитрий Степанов



Фото: Дмитрий Степанов



Фото: Дмитрий Степанов



Фото: Дмитрий Степанов











































Дедушки и бабушки, мамы и папы и их подрастающее поколение, объединившись в команды по признакам семейственности, с удочками, ледобурами, рыбацкими ящиками в ярких зимних костюмах, словно новогоднее конфетти, высыпали на белоснежный лёд Аноховой Губы. По условиям фестиваля ловить можно было любыми разрешёнными снастями – блесной, мормышкой, донкой. И в чьей семейной команде (не менее 3, но не более 5 человек) за 2 часа окажется самый большой общий улов, та и станет победителем.

Равных не оказалось семье Алексеевых. Команда в составе Андрея Николаевича (папа), Елены Анатольевны (мама) и Артёма (сын, 2010 года рождения) к финишу пришла с уловом 5232 грамма. Второе место завоевала команда Фадеевых: Алексей Алексеевич (дедушка), Наталья Юрьевна (бабушка), Богдан Алексеевич (папа), Анастасия Георгиевна (мама) и Пелагея (дочь, 2014 года рождения) на 418 граммов отстали от победителей. На третьем месте с результатом 874 грамма оказалась дружная команда Пивоваровых (5 человек) – Ольга Анатольевна (бабушка), Борис Борисович (папа), Анна Дмитриевна (мама), Екатерина (дочь, 2012 года рождения) и Михаил (сын, 2020 года рождения).

Победителям вручили кубок фестиваля и сертификат на 10 000 рублей, все призёры награждены медалями, занявшие первые шесть мест получили сувениры. Окунь весом 204 грамма принёс приз «За самую большую рыбу» команде Петровых. Взрослые мужчины-рыболовы посоревновались в скоростном бурении лунок. Самым ловким и быстрым оказался Богдан Фадеев, за что был награждён специальным сувениром. Все без исключения юные рыболовы фестиваля получили памятные подарки. После подведения итогов участников фестиваля ждала вкуснейшая уха и горячий чай со сладкими угощениями. В паузе между состязанием и подведением итогов юную публику развлекали аниматоры.

«Мы в восторге от фестиваля, – эмоционально высказалась о прошедшем мероприятии одна из победительниц Елена Алексеева. – И мы – это не только семья Алексеевых, а все сорок участников. Особенно рады были дети. Я первый раз участвовала в рыболовных соревнованиях и, что самое удивительное, не намного отстала от мужа. Андрей лишь за день до фестиваля показал мне, как насаживать мотыля, как играть мормышкой, как откидывать в сторону удочку. И у меня, кажется, получилось. Сын, Артём, в первый час тоже неплохо ловил, а потом, наверное, стал подмерзать и интерес к рыбе почти погас. Но организаторы понимали, что такое вполне может быть с будущими чемпионами, и тех, у кого не клюёт, в ста метрах от зоны соревнований развлекали клоуны и аниматоры. Огромное спасибо за фестиваль».

«Следующий фестиваль на Кубок «Рыболовная семья» пройдёт 17 апреля в Пскове на левом берегу реки Великой на Красноармейской набережной, – поделился планами инициатор и организатор семейных соревнований Борис Пивоваров. – Будет ещё интереснее и веселее. Бабушки, дедушки, мамы, папы и, конечно же, юные рыболовы – всех вас приглашаю на этот весенний праздник. Приходите и приезжайте. Будем рады очередной встрече с вами».