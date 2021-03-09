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Общество

В Пскове 17 апреля пройдет фестиваль на Кубок «Рыболовная семья»

На соревнованиях 6 марта семье Пивоваровых досталось третье место. Фото Дмитрия Степанова. .

Семейный фестиваль на Кубок «Рыболовная семья» пройдёт 17 апреля в Пскове на левом берегу реки Великой на Красноармейской набережной, сообщил Псковскому агентству информации инициатор и организатор семейных соревнований Борис Пивоваров.

Подобные соревнования по рыболовной ловле в Псковской области стали уже традиционными. В прошлом году так полюбившийся псковичам фестиваль из-за пандемии коронавируса и ограничений массовых мероприятий не проводился. В этом году фестиваль возобновился. Семейные команды соревновались в ловле рыбы в субботу, 6 марта, в Печорском районе на льду Псковского озера в Аноховой Губе. Как прошел фестиваль и кто получил призовые 10 тысяч рублей, читайте в материале Николая Бесклёвного.

«17 апреля будет ещё интереснее и веселее. Бабушки, дедушки, мамы, папы и, конечно же, юные рыболовы – всех вас приглашаю на этот весенний праздник. Приходите и приезжайте. Будем рады очередной встрече с вами», отметил организатор Борис Пивоваров.

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