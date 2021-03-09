В Пскове 17 апреля пройдет фестиваль на Кубок «Рыболовная семья»

13:54, 09 марта 2021, ПАИ

Семейный фестиваль на Кубок «Рыболовная семья» пройдёт 17 апреля в Пскове на левом берегу реки Великой на Красноармейской набережной, сообщил Псковскому агентству информации инициатор и организатор семейных соревнований Борис Пивоваров.

Подобные соревнования по рыболовной ловле в Псковской области стали уже традиционными. В прошлом году так полюбившийся псковичам фестиваль из-за пандемии коронавируса и ограничений массовых мероприятий не проводился. В этом году фестиваль возобновился. Семейные команды соревновались в ловле рыбы в субботу, 6 марта, в Печорском районе на льду Псковского озера в Аноховой Губе. Как прошел фестиваль и кто получил призовые 10 тысяч рублей, читайте в материале Николая Бесклёвного.

«17 апреля будет ещё интереснее и веселее. Бабушки, дедушки, мамы, папы и, конечно же, юные рыболовы – всех вас приглашаю на этот весенний праздник. Приходите и приезжайте. Будем рады очередной встрече с вами», – отметил организатор Борис Пивоваров.