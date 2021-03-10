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Общество

Яблоки Псковской области могут стать основой рациона детского питания

Яблоки Псковской области могут стать основой рациона детского питания первичного прикорма. Об этом заявил генеральный директор ПАО «Сибирский гостинец» Дмитрий Ходас в эфире проекта ПАИ-live 10 марта.

По его словам, сейчас совместно с НИИ детского питания прорабатывается проект создания на базе яблочного пюре, которое производит предприятие «Сибирский гостинец», детского питания.

«Большая работа не на один месяц, в рамках года. Возможно, при определенном стечении обстоятельств псковские яблоки станут основой рациона питания первичного прикорма», – сказал Дмитрий Ходас.

Он также добавил, что в этом году предприятию оказал поддержку комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области через инструменты поддержки бизнеса.

«Мы субсидировали, получили достаточно дешёвые деньги, говоря языком бизнеса, для того, чтобы работать с местным населением. По большому счёту в этом году это были яблоки, ягода, черника. Конечно, нам хотелось бы наращивать объём, но есть положительный опыт. Есть те, с кем мы работаем из года в год. Я надеюсь, что в мае будем встречаться и обсуждать следующую заготовительную кампанию. Есть прецеденты, когда машинами яблоки привозили. Остатки яблок на пересев – несмотря на то что они лежат навалом — это на порошок, на пересев», –  рассказал Дмитрий Ходас.

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