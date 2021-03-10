Яблоки Псковской области могут стать основой рациона детского питания

11:52, 10 марта 2021, ПАИ

Яблоки Псковской области могут стать основой рациона детского питания первичного прикорма. Об этом заявил генеральный директор ПАО «Сибирский гостинец» Дмитрий Ходас в эфире проекта ПАИ-live 10 марта.

По его словам, сейчас совместно с НИИ детского питания прорабатывается проект создания на базе яблочного пюре, которое производит предприятие «Сибирский гостинец», детского питания.

«Большая работа не на один месяц, в рамках года. Возможно, при определенном стечении обстоятельств псковские яблоки станут основой рациона питания первичного прикорма», – сказал Дмитрий Ходас.

Он также добавил, что в этом году предприятию оказал поддержку комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области через инструменты поддержки бизнеса.

«Мы субсидировали, получили достаточно дешёвые деньги, говоря языком бизнеса, для того, чтобы работать с местным населением. По большому счёту в этом году это были яблоки, ягода, черника. Конечно, нам хотелось бы наращивать объём, но есть положительный опыт. Есть те, с кем мы работаем из года в год. Я надеюсь, что в мае будем встречаться и обсуждать следующую заготовительную кампанию. Есть прецеденты, когда машинами яблоки привозили. Остатки яблок на пересев – несмотря на то что они лежат навалом — это на порошок, на пересев», – рассказал Дмитрий Ходас.