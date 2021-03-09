Псковские курсанты устроили праздник в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей

15:07, 09 марта 2021, ПАИ

Курсанты совета самоуправления Псковского филиала Академии ФСИН России побывали в гостях у воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с праздничной программой, посвященной Международному женскому дню. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Праздничная программа включала в себя конкурс «А ну-ка, девочки!», участники которого смогли проявить артистизм, смекалку и находчивость, а также умение работать в команде.

«По итогам конкурса «А ну-ка, девочки!» победила дружба, потому что все девочки прекрасно поют и танцуют, умеют отвечать на самые каверзные вопросы и находить выход из любой ситуации, а мальчики им в этом помогают», – отметил представитель совета самоуправления курсантов и студентов Псковского филиала Академии ФСИН России Даниил Скириченко.

Все дети получили сладости, а девочки ещё и подарки к празднику.

Отметим, что накануне Дня защитника Отечества курсанты образовательной организации провели в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, конкурс «А ну-ка, мальчики!».