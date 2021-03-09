Конкурс «Лучший муниципальный служащий» стартует в Псковской области

17:59, 09 марта 2021, ПАИ

В Псковской области стартует конкурс «Лучший муниципальный служащий». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, приём заявок на участие в областном конкурсе начинается 19 марта.

Побороться за это звание смогут служащие, имеющие стаж муниципальной (государственной) службы не менее двух лет, стаж работы в органах местного самоуправления Псковской области не менее одного года и не имеющие неснятых дисциплинарных взысканий.

Заявки на участие принимаются до 25 марта 2021 года.

Конкурс проводится в четырёх конкурсных группах, в два этапа. На первом – конкурсная комиссия оценивает анкеты и характеристики участников. На втором – состоятся собеседования и самопрезентации конкурсантов. Оцениваться будут содержательность выступления, творческий подход, логичность, аргументированность и чёткость ответов на вопросы.

Перечень предоставляемых документов: анкета, заверенная кадровой службой органа местного самоуправления муниципального образования области, согласие на обработку персональных данных, характеристика, подписанная руководителем органа местного самоуправления муниципального образования области, с указанием в ней профессиональных достижений муниципального служащего (участие в реализации проектов (их объём и сложность), количественные и качественные показатели эффективности и результативности профессиональной деятельности и другое).

Организатор конкурса – управление по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области.

Заявки с прилагаемыми документами предоставляются организатору конкурса лично, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или по электронной почте: info-umstr@pskov.ru.

Более подробно ознакомиться с порядком проведения конкурса и скачать формы документов можно здесь.

Контактная информация по вопросам участия в конкурсе проектов: телефоны – 299-799, 299-801, отдел по взаимодействию с муниципальными образованиями управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области.