Суд вынес приговор островичу, который похитил военную форму на 75 млн рублей

23:02, 09 марта 2021, ПАИ

25 февраля 2021 года Островским городским судом Псковской области рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Д., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение организованной группой чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое лицами с использованием своего и других участников организованной группы служебного положения в особо крупном размере). Об этом сегодня сообщил телеграм-канал объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Псковской области.

Судом установлено, что в срок не позднее апреля 2015 года гражданин Д., действуя с целью совершения хищений вещевого авиационно-технического имущества (лётно-технического обмундирования), принадлежащего государству в лице Минобороны России, и его последующей реализации, из корыстной заинтересованности вошёл в состав устойчивой организованной группы.

В период с апреля 2015 года по апрель 2017 года указанный гражданин, действуя согласно отведённой ему роли с использованием подложных документов на выдачу материальных ценностей из воинских частей, а также телеграмм в адрес вышестоящего довольствующего органа с ходатайствами о выдаче материальных средств из воинской части и оформленных на их основании первичных учётных и иных документов, обманывая и злоупотребляя доверием должностных лиц воинских частей, учреждений и органов, с использованием служебного положения других участников организованной группы, умышленно из корыстных побуждений совершил хищение имущества на сумму более 75 млн рублей.

Преступление было раскрыто сотрудниками Управления ФСБ России по Западному военному округу.

В ходе предварительного следствия по делу с гражданином Д. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, также в ходе предварительного расследования и судебного заседания гражданин Д. дал подробные, последовательные и непротиворечивые показания относительно инкриминируемого ему и иным лицам деяния, изобличив лиц в составе организованной группы.

Приговором суда гражданин Д. признан виновным в совершении вышеназванного преступления с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 000 рублей и возмещением имущественного вреда в пользу Министерства обороны Российской Федерации на сумму более 13 млн рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.