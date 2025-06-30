Жара или северо-западная прохлада: какая погода ждёт псковичей в июле

13:07, 30 июня 2025, ПАИ

В первой декаде июля на погоду в Псковской области в основном будут влиять циклоны, поэтому ожидается переменная облачность с частыми осадками и пониженным относительно нормы температурным фоном, уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Во второй и третьей декадах месяца погоду попеременно будут формировать циклоны и антициклоны, последние станут преобладать. Поэтому прогнозируется погода с переменной облачностью, кратковременными дождями и повышенным относительно нормы температурным фоном.

Среднемесячная температура воздуха ожидается на градус-полтора выше климатической нормы. Обычно среднемесячная температура воздуха в июле в Псковской области составляет от +17,5 до +18,6 градуса.

За счёт ливней месячная сумма осадков составит 90–130% от климатической нормы. Обычно в июле выпадает от 69 до 82 мм.

В первой декаде июля днём температура будет колебаться от +18 до +23 градусов, ночью – от +11 до +16 градусов.

Во второй и третьей декадах месяца преобладающие дневные температуры будут находиться в пределах +23...+28 градусов, в отдельные дни прогрев может достигать +29…+32 градусов. Преобладающие ночные температуры будут составлять +14…+19 градусов.

Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах прогнозируются выше нормы для летнего периода. В лесах на территории области в июле прогнозируются 2-4 классы пожарной опасности по региональной шкале.