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Общество

День архивов отмечается в России 10 марта

10 марта в России отмечается День архивов, пишет calend.ru.

Пока что это неофициальный профессиональный праздник работников архивов, он учрежден только решением коллегии Федеральной архивной службы РФ 5 марта 2003 года и не прошел полную официальную процедуру учреждения.

В этот день в 1720 году Петр I подписал первый в России государственный акт — «Генеральный регламент или Устав». В нём определялись основы организации государственного управления в стране. Также документом вводились архивы во всех государственных органах власти и должность актуариуса (архивариуса).

С этого момента началась деятельность Государственной архивной службы России. Архивы содержат сведения, необходимые для обеспечения государственного суверенитета и национальной безопасности России, её внешнеполитической деятельности, эффективного функционирования всех государственных структур, развития отечественной науки и культуры.

Сейчас в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 июня 2004 года функции по оказанию государственных услуг, управлению федеральным имуществом в области архивного дела осуществляет Федеральное архивное агентство (Росархив). Ему непосредственно подчиняются 16 федеральных государственных архивов, Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) и обслуживающая организация. Архивный фонд Российской Федерации насчитывает более 500 млн единиц хранения на различных носителях, самые ранние из которых датируются XI веком.

Международный день архивов отмечается в мире ежегодно 9 июня.

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