Первое российское лекарство от COVID-19 могут зарегистрировать летом

08:22, 10 марта 2021, ПАИ

Летом 2020 года в России может быть зарегистрирован первый отечественный препарат для лечения коронавируса. Его разрабатывают на основе генно-инженерных антител специалисты Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова (ИБХ РАН), Центра компетенций НТИ ИБХ РАН, компании «Фармсинтез» и китайские ученые, пишет газета «Известия».

Директор института, академик Александр Габибов сообщил, что препарат уже испытан на животных, проведена первая стадия клинических исследований. Лекарство будут получать пациенты с хроническими заболеваниями и среднетяжелые больные.

Специалист рассказал, что разработанный препарат влияет на иммунную составляющую. Он отметил, что для борьбы с заболеванием используется переливание сыворотки крови переболевших CОVID-19, которая может помочь организму другого пациента. «Однако плазмы мало, на всех ее не хватает. Отсюда следует глобальный вывод: необходимо создать искусственные антитела с вариабельными доменами, которые будут связывать вирус», — пояснил Александр Габибов.

Регистрационное досье на препарат подано в Минздрав. Разработчики считают, что в марте получат разрешение на проведение клинических испытаний. Их проведут в 15 клинических центрах Москвы и Санкт-Петербурга и могут завершить в июне-июле. То есть летом препарат будет готов к выпуску.