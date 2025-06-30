Председатель Правительства РФ поручил давать спасателям информацию о смартфонах пропавших людей
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России должно до 3 ноября проработать вопрос о передаче операторами связи поисково-спасательным отрядам информации о местоположении мобильных телефонов пропавших людей. Соответствующее поручение дал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабинета министров.
Отмечается, что эта мера необходима для облегчения поиска пропавших или похищенных граждан.
Напомним, что 45 потерявшихся в лесах человек нашли живыми в Псковской области за 2024 год, ранее рассказал начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Лаврухин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
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