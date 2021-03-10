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Экономика

Квартиры на окраинах могут подорожать из-за роста спроса

Квартиры в спальных районах могут подорожать в связи с ростом популярности. Об этом свидетельствуют данные опроса газеты «Известия», проведенного среди участников рынка.

Инвесторы стали чаще покупать жилье в крупных городах в спальных районах, а не в центре. Поэтому в ближайшие десять лет там прогнозируют рост цен на «квадраты». Самые востребованные объекты на окраинах городов за год могут стать дороже в 1,2-1,5 раза быстрее, чем недвижимость в центральных или переоцененных кварталах.

Такая ситуация уже сложилась в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Красноярске.

В ходе исследования анализировалась текущая рыночная цена объектов и влияющие на нее факторы, в том числе локация, инфраструктура, удаленность от центра. По данным параметрам выявили «горячие» районы, где сделки совершаются быстро, а цены достигли или вскоре достигнут пика. В список «холодных» вошли перспективные районы-реципиенты, объекты в которых будут дорожать из-за перераспределения спроса.

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