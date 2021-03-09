Проанализировать трудоустройство выпускников IT-специальностей поручено российским вузам

10:33, 10 марта 2021, ПАИ

Вузам России поручили проанализировать, на какие специальности трудоустраиваются выпускники IT-направлений обучения. Такое задание дал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам проведения совещания «Кадры для будущего». Об этом пишет ТАСС.

По словам Чернышенко, поручение — первое «домашнее задание» руководителям цифровой трансформации, заместителям ректоров. Вице-премьер нашел странным тот факт, что вуз выпускает экономистов, а они в большинстве своем устраиваются не экономистами.

6 марта во время совещания в Татарстане Чернышенко поручил главе Минобрнауки Валерию Фалькову создать в каждом вузе должность проректора по цифровизации. Вице-премьер надеется, что внутри вузов в ближайшее время найдутся люди, которые обладают необходимыми компетенциями.