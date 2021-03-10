Убегай, а то продам. Псковичи против рекламы

10:53, 10 марта 2021, ПАИ

Где бы ты ни был, чтобы ты ни делал, всегда где-то поблизости будет реклама. Баннеры и вывески, в почтовом ящике и на столбах, в радиоприемнике и телевизоре, в социальных сетях и видеороликах. С каждым годом предложения о покупке чего-либо всё активнее заполняют наше личное пространство. Как к этому относиться? Есть ли что-то стоящее или это раздражает - об этом мы спросили простых прохожих. Их мнения собраны в нашем опроснике.



Историки считают, что реклама существовала ещё в древних цивилизациях. Египтяне, к примеру, сообщали о продаже рабочей силы. Первая печатная реклама датируется 1472 годом. В Лондонской церкви появилось объявление о продаже молитвенника. На первом рекламном фото была пачка кукурузных хлопьев, в 1920 году по радио впервые прозвучала радиореклама.

И тут, как говорится, «понеслась».



Рекламы настолько много, что большая часть опрошенных псковичей готова платить за то, чтобы с ней не сталкиваться (платная подписка на видеохостинг или музыкальное приложение). Либо тщательно избегают с ней встречи - переключают канал, ставят блок-программы. Некоторые ее уже просто не замечают.

Реклама порой раздражает, но называть её абсолютным злом несправедливо. Когда мы ищем товар или услугу, реклама помогает быстрее наладить контакт «спрос - предложение». Реклама может и повеселить, ведь маркетологи всегда готовы удивить нас новыми формами подачи материала. Без ее помощи каналы не смогут показывать любимый сериал, блогеры встанут на биржу труда, а радиостанции прекратят своё вещание.

«К рекламе отношусь хорошо, за исключением моментов, когда она приходит не по моему требованию», - говорил один респондент. Есть ещё претензии к тому, что она «заедает» в голове и становится невозможно изгнать ее оттуда (рекламщики в этом моменте ехидно улыбнулись). Во всех прочих случаях - спасибо за помощь.



В целом, если не увлекаться нелегальным контентом, можно легко избежать встречи с посторонними рекламными предложениями. Таргетированная реклама работает в плюс для потребителя. Всё остальное можно настроить. В конечном итоге там, где тебе хорошо, - и реклама в радость.