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Общество

Более 32,8 тысячи человек заразились коронавирусом в Псковской области с начала пандемии

32 831 человек заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 34 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровело 21 775 пациентов (за сутки – 10), умерло 186 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 289 894 (за сутки – 924) теста на коронавирус.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

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